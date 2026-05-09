خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح آل شريف

العين في 9 مايو /وام/ حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه صالح محمد بن نصره آل شريف ومكتوم علي بن عزيز آل شريف ومبارك علي بن عزيز آل شريف، بمناسبة زفاف أنجالهم ناصر بن مبارك إلى كريمة حمد سهيل الراشدي، وعبدالله بن مكتوم إلى كريمة أحمد بطي المزروعي، وعلي بن صالح إلى كريمة محمد سالم بن طرشوم.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة الخبيصي في منطقة العين، عددٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنّئين.