بنغازي مقرًا دائمًا للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي برئاسة عقيلة صالح

بنغازي في 9 مايو/وام/ استقبل معالي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وفد المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي ضم سعود راشد الحجيلان النائب الأول لرئيس المجلس وفايز الشوابكة أمينه العام.

جرى خلال اللقاء - الذي حضره عبد الله المصري الفضيل رئيس ديوان مجلس النواب الليبي - بحث الترتيبات والاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي المزمع تنظيمه بمدينة بنغازي منتصف شهر يونيو المقبل.

وأكد عقيلة صالح جاهزية بنغازي لاستضافة هذا الحدث الدولي في ظل توفر الإمكانيات الفنية واللوجستية وما تشهده المدينة من أمن واستقرار ونهضة عمرانية، بما يضمن نجاح المؤتمر بمشاركة رؤساء وممثلي البرلمانات الآسيوية والأفريقية.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية اعتماد مدينة بنغازي مقرًا رسميًا دائمًا للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي برئاسة المستشار عقيلة صالح، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني وترسيخ الشراكة بين الدول الأعضاء.

من جانبهم، عبّر أعضاء وفد المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي عن تقديرهم للدور الوطني والعربي الذي يقوم به معالي عقيلة صالح وأشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم مؤكدين أهمية انعقاد المؤتمر في مدينة بنغازي في ظل ما تشهده من استقرار ومشاريع إعمار وتنمية.