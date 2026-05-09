شرطة أبوظبي و"مركز النقل المتكامل" ينفذان مبادرة توعوية ضمن أسبوع المرور الخليجي

أبوظبي في 9 مايو/وام/ نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بفرع التوعية والتثقيف المروري بالتعاون مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، مبادرة توعوية ميدانية لمرتادي كورنيش أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «أعبر بأمان».

تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وترسيخ ثقافة العبور الآمن لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال توعية المشاة بضرورة استخدام الجسور والأنفاق وخطوط عبور المشاة المخصصة، والانتباه أثناء عبور الطريق، والابتعاد عن كل ما يشتت الانتباه حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

شملت الفعالية توزيع هدايا تذكارية وجوائز توعوية للجمهور، تضمنت معدات السلامة الخاصة بالمشاة، مثل الخوذ والجاكيتات الفسفورية العاكسة، إلى جانب تقديم ورش ومحاضرات تثقيفية تناولت السلوكيات المرورية الصحيحة، وأهمية الالتزام بالإرشادات المرورية للوقاية من الحوادث وتعزيز جودة الحياة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه المبادرات التوعوية تجسد اهتمامها المستمر بنشر الثقافة المرورية وتعزيز أمن وسلامة المجتمع، بما ينسجم مع أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق .