سيف بن زايد يحضر أفراح الشريفي والعامري والمزروعي بالعين

العين في 9 مايو/ وام / حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة صالح محمد نصره العامري ومكتوم علي الشريفي ومبارك علي الشريفي، بمناسبة زفاف أنجالهم علي صالح نصره العامري إلى كريمة محمد سالم طرثوم العامري، وعبدالله مكتوم علي الشريفي إلى كريمة أحمد بطي المزروعي، وناصر مبارك علي الشريفي إلى كريمة حمد سهيل الراشدي، وذلك في قاعة الخبيصي في مدينة العين.

وأعرب سموه لدى زيارته عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.