دبي لأكاديميات الكرة الطائرة.. مبادرة ملهمة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال

دبي في 9 مايو/ وام / شكلت مبادرة "دبي لأكاديميات الكرة الطائرة" التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، نموذجاً متقدماً في دعم الألعاب الجماعية واكتشاف المواهب الواعدة وصقلها وفق منظومة احترافية متكاملة.

وتعكس المبادرة، رؤية دبي الإستراتيجية في الاستثمار بالرياضة المجتمعية والفئات السنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الألعاب الجماعية، من خلال توفير بيئة تنافسية متطورة تسهم في إعداد اللاعبين بدنياً وفنياً وذهنياً، وتعزز ثقافة الاحتراف والانضباط الرياضي منذ المراحل العمرية المبكرة.

وتقام البطولة المصاحبة للمبادرة خلال مدة تمتد من 30 إلى 45 يوما، وعبر تجمعات أسبوعية منتظمة تقام يومي السبت والأحد، وفق برنامج تنافسي متكامل يشمل مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية وصولاً إلى النهائي، بما يضمن استمرارية الاحتكاك الفني ورفع مستوى الجاهزية لدى اللاعبين، ويمنحهم فرصة اكتساب الخبرات التنافسية في أجواء تحاكي البطولات الرسمية.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 70 فريقاً يمثلون 25 أكاديمية ونادياً من مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في الفئات العمرية تحت 10 و12 و14 و16 و19 سنة، ما يعكس حجم الإقبال المتزايد على اللعبة، والنجاح الذي حققته المبادرة في جذب المواهب وصناعة بيئة رياضية محفزة للأجيال الجديدة.

ويمنح الطابع المفتوح للبطولة بعداً فنياً مميزاً، إذ تتيح مشاركة الأكاديميات واللاعبين المقيمين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنوع الفني وتبادل الخبرات بين المدارس التدريبية المختلفة، ورفع مستوى التنافس، بما ينعكس إيجاباً على تطور مستوى اللعبة داخل الدولة.

وتعد البطولة منصة مهمة لدعم الكوادر الفنية والتحكيمية، من خلال إدارة المنافسات بواسطة أطقم تمتلك الخبرة والكفاءة، مع توفير فرص مستمرة لتطوير الحكام والمدربين وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات الفنية والتنظيمية.

ولا تقتصر أهداف المبادرة على الجانب التنافسي فقط، بل تمتد إلى بناء قاعدة بيانات فنية متكاملة للاعبين، ما يتيح الاستفادة منها مستقبلاً في دعم برامج اكتشاف المواهب بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة ومجلس دبي الرياضي، مما يعزز فرص استقطاب العناصر المتميزة للأندية والمنتخبات الوطنية.

وأكد أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن تنظيم "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة" يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير اللعبة على مستوى القواعد، باعتبارها البطولة الأولى من نوعها في المنطقة، بمشاركة واسعة بلغت 70 فريقاً يمثلون 25 أكاديمية ونادياً من مختلف أنحاء الدولة.

وقال إن البطولة تعكس التزام مجلس دبي الرياضي بتوفير منصات تنافسية متكاملة للناشئين، تسهم في اكتشاف المواهب الواعدة في دبي بسن مبكرة، وتمنحهم فرصة حقيقية لإبراز قدراتهم في أجواء منظمة تحاكي البطولات الرسمية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في صقل المهارات الفنية والذهنية وترسيخ ثقافة المنافسة والانضباط.

وأوضح أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس النمو المتواصل لقاعدة ممارسي الكرة الطائرة في دبي، ويؤكد أهمية الاستمرار في تنظيم بطولات مماثلة تسهم في تطوير المواهب ورفع مستوى اللعبة، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية وصناعة الأبطال.

وأكد جوزيف نُهرا، المدير الفني لمبادرة "DOVO"، أن بطولة "دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة" تُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات بمشاركة واسعة من أبرز الأكاديميات والأندية، بهدف تطوير اللعبة وتعزيز التنافس واكتشاف المواهب، مشيراً إلى أن البطولة تمثل منصة متكاملة لبناء قاعدة بيانات للاعبين تدعم الأندية بعناصر واعدة في المستقبل.

وأوضح أن مشاركة عدد من الأندية والأكاديميات البارزة تعكس قوة الحدث، في ظل الحضور الجماهيري والإقبال الكبير من اللاعبين، ما يؤكد الشعبية المتنامية للعبة على مستوى الدولة.

كما أكد محمد مكادي، مدرب الكرة الطائرة في نادي الوصل، أن المشاركة في البطولة تهدف إلى اكتشاف لاعبين جدد ومنح الفرصة للعناصر التي لا تحظى بالمشاركة الكافية في الدوري، مشيراً إلى رصد عدد من المواهب القادرة على تمثيل النادي مستقبلاً وربما الانضمام إلى المنتخبات الوطنية.

وقالت فاريا كريمي، من مبادرة "DOVO"، إن البطولة توفر بيئة تجمع بين التنافس والمتعة، مع التركيز على تطوير مهارات اللاعبين وصقل مواهبهم، مؤكدة أن النسخة الحالية، التي وصلت إلى أسبوعها الثاني، كشفت عن مستويات متقدمة وإمكانات واعدة، في ظل الحماس الكبير للمشاركين وحرصهم على التطور المستمر.