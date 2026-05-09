مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

لندن في 9 مايو/ وام / فاز مانشستر سيتي على برينتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل، الليلة على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، مواصلاً ملاحقة أرسنال المتصدر بفارق نقطتين، والذي يحل ضيفاً على وست هام غداً ضمن الجولة ذاتها، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 51 نقطة في المركز الثامن.

وسجل ثلاثية السيتي كل من جيريمي دوكو "ق 60"، وإيرلينج هالاند "ق 75"، وعمر مرموش "ق 90+2".

وضمن الجولة ذاتها، تعادل ليفربول مع تشيلسي 1-1، وفاز برايتون على وولفرهامبتون 3-0، وفاز بورنموث على فولهام 1-0، وتعادل سندرلاند مع مانشستر يونايتد من دون أهداف.