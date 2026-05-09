56 لاعبا ولاعبة في النسخة الأولى لبطولة اتحاد الخماسي الحديث لرياضة الموانع

الشارقة في 9 مايو / وام / أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مشاركة 56 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية الدولة في منافسات النسخة الأولى من بطولة الإمارات للخماسي الحديث لرياضة الموانع، التي تنطلق غداً في نادي مليحة الرياضي.

تأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد لنشر وتطوير رياضة الخماسي الحديث، مع التركيز على رياضة الموانع التي تشهد اهتماماً متزايداً على المستويين المحلي والدولي، باعتبارها إحدى الرياضات الحديثة التي تجمع بين اللياقة البدنية والسرعة والمهارة الذهنية.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، إن مشاركة 56 لاعباً ولاعبة تمثل خطوة تعكس تنامي الاهتمام برياضة الخماسي الحديث في الدولة، ودعم المواهب الرياضية الوطنية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المنافسة الرياضية واكتشاف العناصر القادرة على تمثيل الدولة في المحافل المقبلة.

وأضافت: نحتفل اليوم بإقامة بطولة الموانع للمرة الأولى، وهي خطوة مهمة تعكس تطور هذه الرياضة وازدياد الاهتمام بها على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن رياضة الموانع تمثل تحدياً حقيقياً يجمع بين القوة والسرعة والمرونة والتركيز، وهي من الرياضات الحديثة التي تحفّز الشباب على التميز وتطوير قدراتهم.