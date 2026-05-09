كرة القدم المصغرة تستحدث "بطولة السوبر"

دبي في 9 مايو / وام / أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، استحداث بطولة السوبر، وإقامة مباراة بين بطلي كأس الإمارات والدوري بعد انطلاق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل.

وقررت في اجتماعها أمس في دبي برئاسة سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس لجنة كرة القدم المصغرة، استقطاب أندية جديدة للمشاركة في منافسات موسم 2026-2027، وزيادة عددها لمواكبة النمو الذي تشهده اللعبة، ودعم مشاركة الأندية في البطولات الخارجية.

كما تم اعتماد دورات تطويرية للمدربين والحكام، للارتقاء بمنظومة العمل، وتكامل الجهود بين جميع القطاعات، بما يتماشى مع الخطط الإستراتيجية، بجانب العمل بنظام التسجيل الإلكتروني، لاعتماد الفرق واللاعبين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات قبل وأثناء الموسم.