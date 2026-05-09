انطلاقة قوية لدوري "التزلج المدولب" بمشاركة 250 رياضياً ورياضية

دبي في 9 مايو/ وام / اختتمت اليوم الجولة الافتتاحية لدوري رياضة التزلج المدولب، في نسخته الأولى بمقر كليات التقنية العليا فرع النهدة بدبي، بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وشارك في الجولة 250 رياضيا ورياضية يمثلون 35 أكاديمية، بحضور سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس لجنة رياضة التزلج المدولب، والدكتورة مريم المطروشي نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد إبراهيم، وأحمد السلمان والدكتورة لمياء الزعابي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الدوري يضم 4 أنواع من سباقات التزلج المدولب، وفق المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة دولياً، وستقام الجولات المتبقية في مناطق مختلفة على مدار العام.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز جود ابو كبوكيوار بالمركز الأول في في التزلج السريع لواحد كيلو فئة 18 عاما، وهونغبو دونان هيوريست لـ5 كيلومترات للفئة نفسها، وتصدر انجيس نجهي فئة 10 كيلومترات، وسالفيو موهاويا منافسات "فري ستايل" للرجال في القفز العالي لمسافة مترين.

وتفوق أنجيس نجهي في منافسات 10 كيلومترات، وناكولان سونيل في فئة الشباب لدورة واحدة، بينما حقق هارفيش كومار المركز الأول لفئة أقل من 10 سنوات.

وشهدت منافسات الإناث في فئة الشابات فوز انانيا ليا بالمركز الأول في منافستي دورة واحدة، و3 كيلومترات، وحصدت سهاسرة ماجيش صدارة منافسات أقل من 10 سنوات.

وقال العاجل إن الإنطلاقة المميزة للحدث والمشاركة الكبيرة، والمستويات العالية من المؤشرات المهمة على الشغف بهذه الرياضة، من الفئات العمرية المختلفة، ما يمثل دافعا نحو المزيد من التطور في الجولات المقبلة، لاسيما أن انطلاق الدوري محطة نوعية لاكتشاف المواهب، والعمل على تأسيس المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.