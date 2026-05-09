"الوطني للأرصاد": طقس مستقر بوجه عام يتخلله نشاط للرياح حتى 14 مايو

أبوظبي في 9 مايو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد طقسا مستقرا يسود الدولة بوجه عام خلال الفترة من غد "الأحد" وحتى 14 مايو الجاري، مع أجواء صحوة تتخللها فترات من نشاط الرياح وإثارة الغبار، إضافة إلى تشكل الرطوبة والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية خلال منتصف الأسبوع.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن طقس يوم غد "الأحد" سيكون صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتسود أجواء صحوة بوجه عام الإثنين، تترافق مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يبدأ البحر مضطرب الموج صباحاً غرباً قبل أن يميل تدريجياً إلى الاعتدال ليصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتشهد الأجواء يوم الثلاثاء امتداد تأثيرات الرطوبة الصباحية مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية شمالا، على أن يسود طقس صحو بوجه عام يميل إلى الغيوم الجزئية أحياناً، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوبية الغربية الخفيفة إلى معتدلة السرعة، والتي تنشط أحياناً بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتتجدد الأجواء الرطبة صباح الأربعاء، مع فرص تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، يعقبها طقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً، ترافقه رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، مع استمرار حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس صحوا إلى غائم جزئي أحياناً الخميس، مع نشاط متقطع للرياح الشمالية الغربية إلى الجنوبية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة السرعة المثيرة للغبار أحياناً، بسرعة من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، فيما يتدرج البحر بين خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، في مشهد جوي يعكس استقرارا عاما تتخلله مؤثرات رياح نشطة ورطوبة صباحية متكررة على فترات.