"سياحة عجمان" ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية والرياضية

عجمان في 9 مايو/ وام / تواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية والرياضية من خلال بناء شراكات دولية إستراتيجية وتنظيم واستضافة أرقى الفعاليات الدولية وذلك انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وتوجُّهات الإمارة نحو تنويع القطاع السياحي.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية، عقدت الدائرة شراكة إستراتيجية مع شركة "WPSL Services" بهدف استقطاب سلسلة من بطولات وفعاليات الجولف الدولية إلى الإمارة وذلك على هامش بطولة WAGI Pairs السنوية التي أقيمت أمس في نادي الزوراء للجولف واليخوت برعاية دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم توجهات عجمان نحو تنويع المنتج السياحي وتعزيز حضورها على خارطة السياحة الرياضية العالمية.

وتدعم هذه الشراكة تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة عجمان الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارة كوجهة سياحية رائدة، واستقطاب الزوار الباحثين عن تجارب ترفيهية فاخرة، ودفع عجلة النمو السياحي المستدام قُدماً من خلال تقديم فعاليات رياضية وترفيهية وفق أرقى معايير الجودة كما تبرز الدور الإستراتيجي لنادي الزوراء للجولف واليخوت باعتباره أحد أبرز وجهات الجولف المطلة على الواجهة البحرية في دولة الإمارات والذي استضاف بطولة أمس "WAGI Pairs السنوية.

ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة الرياضية عالمياً، إذ تتّجه وجهات عديدة إلى توظيف الفعاليات الرياضية الدولية وتجارب السفر التفاعلية كأدوات فاعلة؛ لاستقطاب الزوار من ذوي الدخل المرتفع وتعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي.

وفي ظل هذا التحوُّل العالمي، برزت سياحة الجولف بوصفها أحد أسرع القطاعات نمواً، مدفوعة بالطلب المتزايد على الضيافة الفاخرة، وتجارب الصحة والعافية، والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالوجهات السياحية.

وستستضيف البطولة نخبة من لاعبي الجولف الهواة من مختلف أنحاء دولة الإمارات؛ للتنافس على فرصة تمثيل الدولة في بطولة العالم لمنتخبات الجولف للهواة 2026 التي تُقام في ماليزيا، وتجمع مشاركين من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: تعكس هذه الشراكة التزام عجمان المستمر بدعم تنويع القطاع السياحي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية والرياضية، بما يتناغم مع رؤية عجمان 2030.

وأضاف : تمثل سياحة الجولف أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على الزوار، وتعزيز الحضور والمكانة السياحية للوجهة واستدامة السياحة على المدى البعيد. ومن خلال هذه الشراكات النوعية، نمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة عجمان كوجهة مُثلى للفعاليات الرياضية الدولية، والتجارب السياحية الاستثنائية.

وقال عبدالله العبيدلي، مدير الفعاليات في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الدولية يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الدائرة في إبراز إمارة عجمان كوجهة سياحية ورياضية متكاملة، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك مقومات فريدة تجمع بين المرافق الرياضية الحديثة والخدمات السياحية المتنوعة التي تسهم في استقطاب المزيد من الزوار.

وأكد أن هذه الفعاليات لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تمثل فرصة مهمة لتعريف المشاركين والزوار على طبيعة وجمال إمارة عجمان، وما تتمتع به من وجهات ساحلية ومعالم سياحية وثقافية، إضافة إلى مرافق الضيافة الراقية، مما يعزز من مكانة الإمارة على خارطة السياحة الرياضية إقليمياً وعالمياً.

وقال راسل يومانس، الرئيس التنفيذي لشركة WPSL Services: يسعدنا إطلاق هذه الشراكة مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من خلال بطولة WAGI Pairs في نادي الزوراء للجولف واليخوت، والتي تمثّل منصة مهمة تجمع لاعبي الجولف الهواة من مختلف أنحاء المنطقة، مع توفير فرص للمشاركة في بطولات دولية وتوسيع الحضور العالمي ضمن مجتمع الجولف.

وأضاف: كما يوفر نادي الزوراء للجولف واليخوت تجربة عالمية المستوى تجمع بين المرافق الرياضية الراقية والطبيعة الساحلية الخلابة والمقومات الثقافية والسياحية المتنوعة التي تتمتع بها عجمان ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى استقطاب المزيد من لاعبي الجولف والزوار الباحثين عن الترفيه إلى الإمارة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وعلى هامش البطولة، عبّر المشاركون عن إعجابهم الكبير بحسن التنظيم والمستوى الاحترافي للبطولة، مؤكدين أن نادي الزوراء للجولف واليخوت يمثل إضافة نوعية لرياضة الجولف في الدولة والمنطقة.

وقال دكتور بيتر دكتور آرڤن أحد المشاركين من لاعبي الجولف الهواة: إن هذه البطولة من أفضل البطولات التي شاركنا فيها من حيث التنظيم والدقة في التفاصيل، كما أن إمارة عجمان تمتلك مقومات سياحية رائعة تجعل التجربة متكاملة رياضياً وترفيهياً.

فيما أكد مشارك آخر أن جمال موقع البطولة والخدمات المتوفرة ساهمت في نجاح الحدث، وقال: نادي الزوراء يتميز بمرافق عالمية وخدمات ممتازة، والمكان يجمع بين الهدوء والطبيعة الساحلية الخلابة، وهذا يمنح اللاعبين تجربة فريدة لا تتكرر.

وأضاف: ما يميز عجمان أنها وجهة سياحية مريحة وقريبة، وتوفر خيارات متعددة للإقامة والخدمات والأنشطة السياحية، وهذا يجعلها مناسبة لاستضافة بطولات دولية كبرى في المستقبل.

وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تنويع القطاع السياحي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الإمارة كوجهة سياحية، واستقطاب شرائح الزوار ذوي القيمة العالية، وترسيخ مكانة عجمان على خارطة السياحة العالمية.

كما تعكس التزام عجمان بمواصلة تطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجارب الإقامة الفاخرة، وتقديم خيارات سياحية متنوعة تلبّي تطلعات الزوار في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب ترسيخ دور السياحة الرياضية كأحد محركات النمو الاقتصادي والسياحي.