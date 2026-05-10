تضرر ألف هكتار من المحاصيل بسبب بركان مايون في الفلبين

مانيلا في 10 مايو / وام/ ذكرت وكالة الفضاء الفلبينية، أن أكثر من ألف هكتار من المحاصيل تضررت بسبب تدفقات بركانية من بركان مايون.

وقالت الوكالة، في بيان، إن بيانات الأقمار الاصطناعية الخاصة بها أظهرت أن المنطقة المتضررة تغطي 1039 هكتارا من الأرز و191 هكتارا من المحاصيل الأخرى، أي ما يعادل مساحة مدينة ماندالويونج تقريبا.

وأضافت الوكالة، أن حوالي 158 كيلومترا من الطرق تضررت بسبب سقوط الرماد، مشيرة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها من صور الأقمار الاصطناعية لا تزال محدودة بسبب الغطاء السحابي، وأن المناطق

التي تحجبها السحب خلال التقاط الصور ربما تحتوي أو لا تحتوي على رواسب الرماد.

وتم إجلاء أكثر من 300 عائلة في الفلبين في الرابع من مايو الجاري، بعد تصاعد كميات هائلة من الرماد من بركان مايون بسبب انهيار رواسب الحمم البركانية من منحدراته.

ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2462 مترا (8077 قدما) أحد أهم عوامل الجذب السياحي في الفلبين بسبب شكله المخروطي المثالي تقريبا، لكنه الأكثر نشاطا من بين 24 بركانا في البلاد.

