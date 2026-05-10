الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات تحيي الحفل الموسيقي "حصّنتك يا وطن"

دبي في 10 مايو /وام/ أحيت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفلاً موسيقياً مميزاً بعنوان "حصّنتك يا وطن"، أقيم على مسرح دبي أوبرا وشهد حضوراً جماهيرياً حاشداً، وتضمن تقديم مجموعة من الأغنيات التي ارتبطت بذاكرة أجيال مختلفة ضمن أمسية تحتفي بالموسيقى والثقافة والهوية الوطنية.

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور، والذي شارك الأوركسترا والكورال التابع لها في غناء مجموعة من أبرز الأغاني الوطنية الإماراتية، ما أضفى على الأمسية أجواءً من التفاعل والمشاركة الجماعية.

وتضمنت أبرز محطات الحفل، فقرة للمغني والملحن الإماراتي حسين الجسمي، قدم خلالها أغنية "الصقور المخلصين".

وتضمّن برنامج الحفل باقة مختارة من الأعمال الموسيقية الوطنية المعروفة والتي تمتد من سبعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر، بما في ذلك أغنيات تشكل جزءاً أصيلاً من النسيج الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة مثل دار زايد، وسوف نحمي الاتحاد، وخصيم الدار.

وشملت أبرز فقرات الحفل تقديم أغنية رجال والله رجال، وهي قصيدة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكريماً لأولئك الأبطال الذين يتفانون في حماية الوطن.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: إن أمسية "حصنتك يا وطن" شكلت تحية صادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، تزامناً مع الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة. وأضافت أن انضمام الفنان حسين الجسمي إلى الأوركسترا أضفى على المسرح بُعداً فنياً مميزاً، جعل من هذه اللحظة أكثر قرباً وتأثيراً لدى الجمهور، مشيرة إلى أن مشهد غناء الحضور بصوتٍ واحد مع الأوركسترا كان من أكثر اللحظات قوةً خلال الأمسية، لما حمله من مشاعر فخر وانتماء ووحدة.

وأوضحت أن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تسعى من خلال هذه الأعمال إلى إعادة تقديم الأغاني الوطنية بقالب أوركسترالي معاصر، تتحول فيه الموسيقى إلى مساحة تجمع الناس وتعبّر عن مشاعرهم الوطنية، لافتة إلى أن الموسيقى كانت دائماً جزءاً من ذاكرة الإمارات، تحمل معاني الانتماء والصمود، وتعكس روح التماسك والتكاتف التي تميّز المجتمع الإماراتي في الظروف المختلفة.

من جانبه قال الفنان حسين الجسمي: "يسرّني أن أكون هنا هذه الليلة مع الاوركسترا الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة في حفل "حصنتك يا وطن" هذه الليلة الاستثنائية التي تعبّر عن الصمود والفخر بالوطن. ويعبر هذا الحفل عن إيمان أمة راسخة تقدر دور الفنون والثقافة في التعبير عن الهوية والانتماء، وأنا اتشرف بأن أكون بين صفوف هذه المؤسسة الوطنية الثقافية المتميزة".