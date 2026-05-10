الشارقة وشباب الأهلي يحصدان ألقاب "نجوم الإمارات" للكاراتيه

الشارقة في 10 مايو /وام/ اختتمت مساء أمس، بطولة كأس نجوم الإمارات الثانية للكاراتيه للمواطنين، للفرق الجماعية في "الكاتا والكوميتيه"، ضمن فئات الأشبال والفتيات والناشئين، والناشئات، والشباب، والآنسات.

وأقيمت البطولة على صالة نادي الشارقة بالحزانة، بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات يمثلون 8 أندية وأكاديميات هي شباب الأهلي، والشارقة، والذيد، ودبا الحصن، وشرطة دبي، والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية طوروسيان، وأكاديمية ماغمادور.

وحصد نادي الشارقة الرياضي "الشارقة للألعاب الفردية" 6 كؤوس في فئات الذكور للأشبال والناشئين والشباب في "الكاتا والكوميتيه"، بينما هيمن نادي شباب الأهلي على فئات الإناث، بإحراز 6 كؤوس لفئات الفتيات والناشئات والآنسات في "الكاتا والكوميتيه".

وأسفرت منافسات "الكاتا" في فئة الفتيات، عن فوز نادي شباب الأهلي بكأس البطولة، كما فاز بلقبي فئتي الناشئات، والآنسات، بينما حقق نادي الشارقة الرياضي ألقاب الأشبال والناشئين والشباب.

وحقق نادي شباب الأهلي المركز الأول في فئة الفتيات بمنافسات "الكوميتيه"، كما نال اللقب في فئتي فئة الناشئات والآنسات، بينما حصد نادي الشارقة الرياضي ألقاب الأشبال والناشئين والشباب.

توج الفائزين اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بحضور عضوي مجلس الإدارة، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية.