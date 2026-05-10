شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية في الظفرة ضمن أسبوع المرور الخليجي

الظفرة في 10 مايو/ وام / نظمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة بشرطة أبوظبي ممثلة بفرع التوعية والتثقيف المروري، منصة تفاعلية في الظفرة مول بمدينة زايد، ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "اعبر بأمان"، بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة العبور الآمن لدى أفراد المجتمع بمختلف الفئات والأعمار.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحيحة لعبور الطرق، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وتضمنت المنصة مجموعة من الأنشطة التوعوية والمسابقات المرورية الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم العبور الآمن، إلى جانب توزيع هدايا تشجيعية على الجمهور المشارك، بما يعزز التفاعل المجتمعي مع رسالة الحملة وشعارها "أعبر بأمان".

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الالتزام باستخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة والانتباه أثناء عبور الطرق، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.