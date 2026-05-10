نهيان بن مبارك يشهد إطلاق مشروع "Greenz by Danube" أول مجتمع فلل متكامل ومفروش بالكامل في دبي

دبي في 10 مايو / وام / شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل إطلاق مشروع "Greenz by Danube" أحدث مشاريع دانوب العقارية، وذلك خلال فعالية كبرى أقيمت في كوكاكولا أرينا بدبي، بحضور رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، وأكثر من 7,000 ضيف من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والشخصيات المجتمعية والإعلامية، حيث يمثل المشروع أول مجتمع فلل متكامل واسع النطاق ومفروش بالكامل تطوره الشركة في إمارة دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن إطلاق مشروع "Greenz by Danube Properties" يمثل مناسبة مهمة تعكس استمرار النجاحات التي تحققها مجموعة دانوب في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الشركة استطاعت على مدى سنوات طويلة أن تبني علاقة راسخة ومثمرة مع دبي والإمارات، من خلال مساهماتها المتواصلة في قطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة به، ثم من خلال التطوير العقاري وتنمية المجتمعات، حيث نمت الشركة جنبا إلى جنب مع نمو مدينة دبي نفسها، مشيراً إلى أن الشركات التي تحقق النجاح الحقيقي في دبي تدرك أن التنمية الحقيقية تقوم على الثقة والاعتمادية وفهم احتياجات السكان والمستثمرين والعائلات والمجتمعات.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن ترسخ سمعة عالمية راسخة باعتبارها مكاناً يقصده الناس من مختلف أنحاء العالم للبناء والاستثمار والعيش والعمل وصناعة مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، مؤكدا أن هذه المكانة تحققت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يواصل التأكيد على أهمية بناء وطن يستفيد من التقدم العالمي ويشجع الابتكار ويوفر بيئة متميزة تزدهر فيها الأعمال والطاقات البشرية.

وأكد معاليه أن هذه الرؤية الوطنية الطموحة تحظى كذلك بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، وضع الإنسان في صميم عملية التنمية الوطنية، وأن المدن تُقاس بجودة الحياة التي توفرها لسكانها، فيما تُقاس المجتمعات بالقيم التي ترسخها، مثل التماسك الأسري وروح الجيرة والرفاه والأمن والتسامح والمسؤولية المشتركة.

وقال معاليه إن إطلاق مشروع "Greenz" يعد مناسبة للاحتفاء برؤية للحياة العصرية تقوم على المساحات الخضراء والرفاهية والحياة الأسرية والراحة وروح المجتمع، مؤكدا أن التطوير العقاري، في أفضل صوره، يخلق أماكن للتواصل الإنساني، وأماكن تدعم العائلات وتعزز المجتمعات وتجسد الوعد بأن دولة الإمارات هي وطن للفرص والاستقرار والأمل.

وأشار إلى أن المشروع يعبر عن الثقة بمستقبل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أن دبي والإمارات هما مكانان يمكن فيهما للأعمال أن تزدهر، وللعائلات أن تنعم بالاستقرار، وللمستثمرين أن يشاركوا في النمو، وللسكان أن يتمتعوا بجودة حياة عالية.

وتوجه معاليه بخالص التهنئة إلى رضوان ساجان وفريق الإدارة وجميع موظفي دانوب العقارية، مؤكداً أن علاقتهم الطويلة مع دبي ودولة الإمارات تمثل سجلاً حافلاً بالالتزام والمساهمة الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أعرب عن تقديره لجميع الشركاء والاستشاريين والمصممين والمقاولين والمهنيين المشاركين في المشروع، مثمنا جهودهم وعملهم الدؤوب في تنفيذ هذا التطوير العمراني المتكامل.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة آمنت دائماً بأن التنمية يجب أن تكون في خدمة الإنسان أولا، مشيراً إلى أن دانوب العقارية قدمت، من خلال مشاريع مثل "Greenz"، نموذجاً عملياً لهذا المبدأ، كما وجه أطيب تمنياته إلى السكان والمستثمرين المستقبليين، معرباً عن أمله في أن يصبح المشروع مكاناً للسعادة والأمن والصداقة والإنجاز، وأن يسهم في تعزيز جمال وتميز دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد ثقته بأن دانوب العقارية ستواصل الحفاظ على المعايير العالية والمبادئ الراسخة التي شكلت دائماً علامة مميزة لمسيرتها.

من جانبه، عدد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، خمسة أسباب رئيسية للاستثمار في "Greenz by Danube" وهي : الموقع المتميز، والمنازل المفروشة بالكامل بتصاميم داخلية إيطالية تحمل علامة Dolce Vita، وأكثر من 50 مرفقاً وخدمة، وسهولة الوصول إلى جميع الوجهات الرئيسية في دبي، بالإضافة إلى خطة السداد المرنة بنسبة 1% شهرياً.

ويقع مشروع "Greenz by Danube" بجوار مدينة دبي الأكاديمية العالمية وخلف واحة دبي للسيليكون، ويُعد أول مجتمع فلل متكامل في دبي يوفر وحدات مفروشة بالكامل ضمن خطة سداد مرنة بنسبة 1% شهرياً، كما يتمتع المشروع بموقع إستراتيجي ضمن أحد أسرع الممرات السكنية نمواً وتطوراً في دبي.

وتضم المنطقة المحيطة بالمشروع أكثر من 100 ألف من السكان والمهنيين ورواد الأعمال، كما ستستفيد من مشروع "IO District" المرتقب، وهو مركز تكنولوجي متطور يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار والسكن.

وسيحتوي المشروع على منازل تاون هاوس مكونة من 3 و4 غرف نوم، بالإضافة إلى فلل شبه منفصلة ومزدوجة مكونة من 5 غرف نوم، وستحتوي المنازل على واجهات حديثة وتشطيبات Dolce Vita ومصاعد خاصة وحدائق معلقة ومطابخ مغلقة، ومن المقرر التسليم في ديسمبر 2029.

وسيستمتع السكان بأكثر من 50 مرفقاً وخدمة موزعة على خمس مناطق ترفيهية متخصصة، تشمل ملاعب رياضية، ومساحات مستوحاة من أجواء الشاطئ، ومرافق صحية وعافية، ومساحات خضراء، ومناطق عائلية، ونافورة راقصة، بالإضافة إلى مسار للجري بطول 3.75 كيلومتر، كما يوفر المشروع خدمات تنقل داخلية عبر عربات "البَغي"، وخدمة نقل مخصصة إلى محطة المترو.

ومع أسعار تبدأ من 3.5 مليون درهم وخطة سداد مرنة بنسبة 1% شهرياً، يقدم مشروع "Greenz by Danube" فرصة استثمارية وسكنية مميزة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

وتُعد دانوب العقارية، التابعة لمجموعة دانوب التي أسسها رضوان ساجان عام 1993، واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشتهر الشركة بابتكارها لخطة السداد بنسبة 1%، كما تقدم وحدات سكنية مفروشة بالكامل مدعومة بأكثر من 40 مرفقاً وخدمة ترفيهية، مع سجل قوي في جودة البناء والالتزام بمواعيد التسليم.