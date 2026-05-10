تعاون بين "الشارقة الخيرية" و"دبي الإسلامي" لدعم مشاريع الزكاة

الشارقة في 10 مايو/ وام / أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن تعاونها مع بنك دبي الإسلامي لتعزيز العمل المشترك في دعم المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية من حساب مشروع الزكاة.

ويهدف هذا التعاون، إلى تنظيم عملية تمويل ودعم البنك لمشروع زكاة المال من "صندوق زكاة دبي الإسلامي" التي يقوم البنك بإخراجها، وذلك بهدف تقديم الدعم في إطار مؤسسي يحقق أهداف العمل الخيري والإنساني.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية خلال توقيع اتفاقية مع ممثل دبي الإسلامي نواف عبدالله الريسي ومدير خدمات الدعم المجتمعية.

إن هذا التعاون يأتي تعزيزًا للشراكة القائمة بين الجمعية ودبي الإسلامي الذي يواصل دعمه لمشاريع الجمعية وتحديدًا مشروع زكاة المال بشكل دائم كل عام، مشيرا أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تعزيز حجم المساعدات التي يتم تقديمها من مخصصات مشروع زكاة المال.

وأضاف أن دبي الإسلامي يقدم دعما سنويًا لمشروع زكاة المال، حيث بلغت قيمة مبلغ الزكاة التي تم تقديمها هذا العام 17 مليون درهم ليصل إجمالي ما قدمه البنك للجمعية خلال الفترة من عام 2010 وحتى مطلع عام 2026 من "صندوق زكاة دبي الإسلامي نحو 186مليون درهم، وتقوم الجمعية بصرفها وفق مصارف الزكاة الشرعية.

وأعرب ابن خادم عن امتنانه لهذه الإسهامات التي يقدمها دبي الإسلامي للجمعية والتي تعزز قيمة العمل الخيري وتسهم بشكل بالغ في تحقيق أهداف الجمعية ورؤيتها في دعم الأسر المتعففة والفئات المستحقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لمساعدات زكاة المال.