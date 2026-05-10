وزيرا خارجيتي قطر والولايات المتحدة يبحثان التطورات في المنطقة

الدوحة في 10 مايو / وام / بحث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي بحضور ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم أن الجانبين استعرضا خلال اجتماع في ميامي علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الدفاع والطاقة.

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

