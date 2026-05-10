"كهرباء الشارقة" تركب 961 عمود إنارة وتنفذ 38,601 عملية صيانة بالربع الأول

الشارقة في 10 مايو/ وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من عام 2026 تركيب وتشغيل عدد 961 عمود إنارة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وتمديد شبكة إنارة الطرق بطول إجمالي بلغ 51.6 كيلومتر وتنفيذ 32,565 عملية صيانة لأصول إنارة الطرق وأكثر من 8,601 إجراءً من إجراءات الصيانة والدعم الفني في محطات توزيع الكهرباء الخاصة بشبكة الجهد المنخفض 11ك.ف.، بالإضافة إلى 167 قاعدة للوحات التوزيع.

وأوضح المهندس أحمد سالم الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة تواصل جهودها في تصميم وتنفيذ شبكات إنارة الطرق في كافة المناطق وفق معايير ومواصفات ذات جودة وكفاءة عالية، حيث يتم تصميم شبكة الإنارة بما يتناسب مع الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها أو تحديد عدد الكشافات التي سيتم تثبيتها على الأعمدة.

وأشار إلى أن فرق العمل بإدارة توزيع الكهرباء تعمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه بما يتناسب مع مقاسات الطريق للتوزيع الأمثل للأعمدة والكشافات.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل الخدمات للمشاريع في كافة المناطق، مؤكدًا أن مشاريع الإنارة والصيانة لشبكة الجهد المنخفض تُعد من المشروعات الحيوية والضرورية التي تُزين الشوارع وتُحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.