تكامل مؤسسي بين "كهرباء دبي" و"محمد بن راشد للمعرفة" لترسيخ الابتكار وبناء المستقبل

دبي في 10 مايو / وام / بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لاقتصاد المعرفة، وذلك بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية هذا التكامل المؤسسي في دعم التوجهات الوطنية لترسيخ الابتكار والاستدامة، حيث أشاد معالي الطاير بالشراكة الإستراتيجية بين الجهتين وبدور "قمة المعرفة" كمنصة عالمية محورية لتبادل الرؤى، فيما ثمن سعادة بن حويرب التعاون مع الهيئة كنموذج متقدم يسهم في تسريع تبني التقنيات المستقبلية وبناء القدرات البشرية المؤهلة.

ويشمل التعاون المشترك بين المؤسستين تنظيم ورش عمل متخصصة لموظفي الهيئة حول أدوات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، والذي يتكامل مع مشاركة الهيئة البارزة في "قمة المعرفة" لعام 2025، حيث استعرضت جهودها في دعم الاستدامة عبر مشاريعها الرائدة، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، مستهدفاً تجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 8.5 مليون طن سنوياً، إلى جانب إبراز دور مركز البحوث والتطوير التابع لها والذي أسهم بنشر أكثر من 350 ورقة بحثية عالمية.