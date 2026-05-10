شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "اعبر بأمان"

أبوظبي في 10 مايو/ وام / اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026، الذي أُقيم تحت شعار "اعبر بأمان"، بالشراكة مع مركز أبوظبي المتكامل "أبوظبي للتنقل" وبالتعاون مع مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية و القيادات الشرطة من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج التوعوية الميدانية والرقمية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى جميع مستخدمي الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في هذه المناسبة الخليجية تعكس حرصها المستمر على نشر الوعي المروري، وتعزيز الالتزام باستخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة مثل الجسور والأنفاق وخطوط المشاة، إلى جانب توعية السائقين بأهمية الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصًا عند معابر المشاة ومناطق المدارس.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن أسبوع المرور الخليجي يشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة المرورية، مشيرا إلى أن الالتزام بقواعد السير والمرور واستخدام مرافق العبور الآمن يسهمان في حماية الأرواح والحد من الحوادث.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي مستمرة في تنفيذ برامجها التوعوية ضمن أولويتها الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي"، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز جودة الحياة، لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم أمنًا وسلامة.