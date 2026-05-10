نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي والمرزوقي في الشارقة

الشارقة في 10 مايو/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة السيد سعيد سيف خميس الكعبي بمناسبة زفاف نجله وليد إلى كريمة السيد سالم محمد سالم المرزوقي، في مجلس ضاحية السيوف في الشارقة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

حضر الحفل جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.