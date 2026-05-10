ورشة متخصصة بعجمان تبحث توظيف البصائر السلوكية لتطوير السياسات والخدمات الحكومية

عجمان في 10 مايو/ وام / نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ورشة متخصصة بعنوان "تطبيقات البصائر السلوكية في الخدمات والسياسات العامة"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توظيف العلوم الحديثة في تطوير العمل الحكومي، وبما يسهم في تصميم سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع ورفع كفاءة الخدمات العامة.

وتستهدف الورشة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية، نحو 20 مشاركاً من موظفي حكومة عجمان، تم تزويدهم بالأدوات العلمية والتطبيقية اللازمة لتحليل السلوك البشري وفهم أنماط اتخاذ القرار لدى المتعاملين والموظفين، ضمن إطار عملي يبتعد عن الافتراضات التقليدية، ويرتكز على التشخيص الدقيق للتحديات السلوكية في رحلة المتعامل.

وتناولت محاور الورشة منهجيات متقدمة لتصميم التدخلات السلوكية، من بينها تطبيق نموذج "TEST" لتحويل التحديات إلى حلول قابلة للتنفيذ والقياس، إلى جانب توظيف أطر "EAST" و"MINDSPACE" لتطوير خدمات حكومية أكثر بساطة وفاعلية، بما يعزز تجربة المتعامل ويرتقي بالأداء المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكد فارس عبدالعزيز المندوس، مدير إدارة تمكين المواهب بالدائرة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار توجه الدائرة نحو تبني منهجيات علمية مبتكرة في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن توظيف البصائر السلوكية يسهم في فهم أعمق لاحتياجات المتعاملين وتعزيز فاعلية القرارات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الأداء المؤسسي.

وقال : يجسد هذا التعاون الدور الحيوي الذي تضطلع به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كشريك معرفي للدائرة في تقديم برامج ومبادرات نوعية تستند إلى البحث العلمي والتجربة التطبيقية، وتسهم في بناء نموذج إماراتي متقدم في تصميم السياسات العامة، قائم على الابتكار، ومرتكز على الإنسان، ومواكب لمتطلبات المستقبل.

وقالت شيخة أحمد المهيري، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: تعكس هذه الورشة توجه الكلية نحو تصميم تجارب تعليمية تطبيقية متقدمة، تستند إلى أحدث منهجيات العلوم السلوكية، وتركز على تحويل المعرفة من إطارها النظري إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق في بيئات العمل الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة المخرجات المؤسسية.

وأضافت أن الورشة جاءت ضمن مبادرات "مختبر دبي للبصائر السلوكية" الذي أطلقته الكلية كمنصة تطبيقية متقدمة تُعنى بتفعيل أدوات العلوم السلوكية في تطوير السياسات العامة، وتعزيز دمجها ضمن منهجيات صنع القرار، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية مبتكرة مرنة قائمة على فهم السلوك البشري.

وأكدت المهيري حرص الكلية على تمكين المشاركين من تطوير حلول مبتكرة قائمة على فهم معمق لسلوك المتعامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ويدعم تبني أفضل الممارسات العالمية، ويواكب التوجهات المستقبلية في تطوير العمل الحكومي.