تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بسلطنة عمان

مسقط في 10 مايو / وام / أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية عن تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الدقم بالتعاون مع شركة "EL B&T" الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت 96.2 مليون ريال عُماني بما يعادل "250 مليون دولار أمريكي".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف سيارة سنويا و1.6 مليون خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية.

ويركز المشروع في مرحلته الأولى على تلبية الطلب في السوق المحلية في سلطنة عمان مع التوجه للتوسع التدريجي نحو أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

