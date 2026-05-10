192 شوطاً في "ختامي الوثبة 2026" للهجن

أبوظبي في 10 مايو/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق غدا منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته السابعة والأربعين، "ختامي الوثبة 2026"، في ميدان الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، امتدادا لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتستمر فعالياته على مدار 11 يوماً، ويختتم 21 مايو الحالي.

ويشهد المهرجان الذي يعد من أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويختتم موسم سباقات الهجن، إقامة 192 شوطاً، بواقع 50 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و130 شوطاً لهجن أبناء القبائل، و 12 شوطاً للسباق التراثي.

وتتنافس المطايا المشاركة على 28 رمزاً، بعد إقامة رموز سن الحقايق المفتوح والإنتاج واللقايا والإيذاع الانتاج مارس الماضي، وسيكون التنافس على الرموز الـ 28، منها 4 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و24 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة بواقع 16 رمزاً لأشواط المفتوح والمحليات، و8 رموز لأشواط فئة الإنتاج.

وتأتي انطلاقة المنافسات مع سن اللقايا التي تقام على مدار يومين عبر 36 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة لهذه الفئة، يليها سن الإيذاع بـ 26 شوطاً، ثم الثنايا بـ 32 شوطاً.

وتقام غدا منافسات 20 شوطا لسن اللقايا في الفترة الصباحية، بينما تستكمل المنافسة لهذه السن بعد غد الثلاثاء بـ 16 شوطاً منها 10 في الفترة الصباحة بينما تختتم في الفترة المسائية بأشواط الرموز الأربعة، ويحصد صاحب المركز الأول في كأس الأبكار الرئيسي مليونا و500 ألف درهم، والكأس، وبطل الأبكار الفتوح، على كأس ومليون درهم، بينما ينال الفائز في سباق القعدان المفتوح مليون درهم، والفائز بشوط القعدان المحليات 800 ألف درهم.

وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا والحول والزمول، وقررت اللجنة المنظمة إقامة 22 شوطا للثنايا منها شوطي الرموز في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و28 شوطاً للحول والزمول، وتتضمن إقامة شوطي الرموز على سيف صاحب السمو رئيس الدولة والزمول المفتوح.

وتشارك هجن أبناء القبائل على مدار 36 شوطاً في سن اللقايا، و26 في سن الإيذاع، و32 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول، منها 4 أشواط لرموز فئة الإنتاج المحليات والمهجنات، و4 أشواط لرموز المفتوح، والتنافس على الجائزة الأغلى وهي السيف الذهبي في شوط الحول المفتوح الرئيسي، وجائزته 5 ملايين درهم.