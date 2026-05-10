مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

القاهرة في 10مايو/ وام /أدانت جمهورية مصر العربية، حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن الممرات المائية والتجارة العالمية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، عن تضامنها الكامل مع دولة قطرالشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وتأمين حركة الملاحة البحرية، مجددة تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الإقليمي على أمن واستقرار المنطقة.

