وزارة المالية تعلن عن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية

أبوظبي في 10 مايو /وام/ أعلنت وزارة المالية، عن إجراء تعديلات محددة على القرارات الوزارية الخاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية، شملت تمديد الموعد النهائي لتعيين مزود خدمة معتمد "ASP" من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026. يأتي هذا القرار بموجب تعديل أحكام القرار الوزاري رقم "244" لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ويشمل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة أن التمديد جاء بعد تقييم دقيق لجاهزية السوق، واستجابةً لمرئيات قطاع الأعمال بضرورة توفير خيارات تقنية أوسع وضمان أسعار تنافسية تخدم الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية.

وأعلنت الوزارة عن اعتماد 32 مزود خدمة حتى الآن، مع وجود عدد كبير من مزودي الخدمات في المراحل النهائية من عملية الاعتماد، مؤكدة أن الخطوة ستسهم في بناء منظومة تقنية متكاملة وأكثر تنافسية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وتمكين الشركات المحلية، أجرت الوزارة تعديلاً على القرار الوزاري رقم "64" لسنة 2025 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقا لنظام الفوترة الإلكترونية، بآلية تسمح بتقديم حلول تقنية بالتعاون مع مزودين من طرف ثالث، حيث تتيح الآلية للشركات المحلية عقد شراكات مع مزودي خدمات دوليين لنقل المعرفة التقنية وتقديم خدمات متوافقة مع المتطلبات المحلية، مما يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وأكدت وزارة المالية، الإبقاء على الجدول الزمني لبدء التطبيق الإلزامي كما هو دون تغيير، حيث يتعين على الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية "الذين تزيد إيراداتهم عن 50 مليون درهم" البدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير 2027.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تشريعية واضحة تتسم باليقين القانوني، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة الفوترة الإلكترونية، ويعزز من كفاءة الامتثال الضريبي في دولة الإمارات.