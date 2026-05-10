فوز العين وعجمان في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 10 مايو /وام/ انطلقت اليوم منافسات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات.

وشهدت المباريات فوز العين على الظفرة 5-0، في استاد هزاع بن زايد.

ورفع العين رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الظفرة عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

كما فاز عجمان على دبا 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد دبا.

ورفع عجمان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد دبا عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل بني ياس مع شباب الأهلي 2-2، في المباراة التي أقيمت على استاد بني ياس.

ورفع بني ياس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع شباب الأهلي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني.

كما تعادل البطائح مع الشارقة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد.

ورفع البطائح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.