السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت

الرياض في 10 مايو/ وام/ أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، مجددةً وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت الوزارة في بيان لها: "المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة".

