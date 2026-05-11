انخفاض أسعار الذهب و تذبذب المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 11 مايو /وام/ انخفضت أسعار ⁠الذهب اليوم ، متأثرة بعدم إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران،و المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط سعر ​الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4684.32 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.8 بالمئة إلى 4692.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى ​80.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى ⁠2042.71 دولار. ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1484.99 دولار.

