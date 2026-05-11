طوكيو في 11 مايو /وام/ تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم و تخلى عن مكاسبه التي حققها في بداية التداولات حيث طغت أحداث الشرق الأوسط على التفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.

وانخفض المؤشر نيكي ​0.1 بالمئة إلى 62666.57 نقطة، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة إلى 63385.04 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 3838.26 نقطة.

وكان سهم شركة نينتندو من بين أكبر الشركات التي سجلت انخفاضا، ​إذ تراجع 6.5 بالمئة بعد أن رفعت ⁠الشركة أسعار جهاز ألعاب الفيديو سويتش 2.

-خلا-