الفرس "لاكارو دو كروات" تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في فرنسا

باريس في 11 مايو/ وام/ حققت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثالثة والثلاثين، انطلاقة أوروبية مميزة، عبر محطتها الفرنسية التي احتضنها مضمار لونغ شامب في العاصمة باريس أمس، ضمن أمسية عالمية من سباقات "الإمارات جينيز الفرنسية"، في مشهد يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها المؤثر في كبرى الميادين الأوروبية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية برعاية من القيادة الرشيدة، دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، وللملاك والمربين حول العالم، وتعزيزاً لجهود تربية واقتناء الخيل العربي، حفاظاً على هذا الإرث الأصيل.

وتمكنت الفرس "لاكارو دو كروات"، بعمر 5 سنوات، والمنحدرة من نسل "نو ريسك الموري × بيني دو كروات بنت داحس"، للمالك منصور بن خليل بن منصور الشهواني، وتحت إشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم جيدج-جاي، من تسجيل فوز لافت والتتويج بلقب المحطة الفرنسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، وبمشاركة نخبة من أبرز الخيول العربية في فرنسا وأوروبا.

وقدمت البطلة أداءً قوياً في الأمتار الحاسمة، بعدما نجحت في فرض حضورها داخل المسار، وأظهرت قدرة كبيرة على الاندفاع والمحافظة على رتمها حتى خط النهاية، لتحسم اللقب في سباق اتسم بالقوة والندية، وتؤكد مكانتها بين أبرز الخيول العربية في سباقات الفئة الأولى.

وقطعت "لاكارو دو كروات" ، مسافة السباق بزمن قدره 2:13:84 دقيقة، متقدمة على خيول مربط وذنان ريسنغ الجواد "ليبو دي كارير"، المنحدر من نسل "المرتجز × المنارة دو كارير"، والذي حل في المركز الثاني، فيما جاء الجواد "منير"، المنحدر من نسل "المرتجز × منيرة"، في المركز الثالث، وحل "الذيب" للشقب ريسنغ في المركز الرابع، فيما جاء "آر بي كينج ميكر" لهلال العلوي في المركز الخامس.

ويعكس فوز "لاكارو دو كروات" امتداداً لمسيرتها المتصاعدة في سباقات الفئة الأولى، بعدما عززت رصيدها بـ3 انتصارات، مضيفةً إلى سجلها لقباً رفيعاً في واحدة من أبرز محطات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

من ناحية أخرى شهدت سباقات "الإمارات جينيز الفرنسية"، التي تقام برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، منافسات قوية ومشاركة مميزة على مضمار لونغ شامب، حيث توّج المهر "رايف" بلقب "الإمارات جينيز الفرنسي" للمهور للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً وبجوائز بلغت 650 ألف يورو.

ونجح "رايف"، المنحدر من نسل "سي ذا مون × راييسا"، بشعار اسطبلات آغا خان، وتحت إشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد وقيادة الفارس ميكايل برزلونا، في حسم اللقب بزمن 1:38:63 دقيقة، متقدماً على نخبة من أفضل المهور المشاركة.

كما حصدت المهرة "دايموند نكلس" لقب "الإمارات جينيز الفرنسي" للمهرات للفئة الأولى، الذي أقيم على المسافة ذاتها 1600 متر، بمشاركة 15 مهرة وبجوائز بلغت 550 ألف يورو، وذلك بإشراف المدرب العالمي إيدن أوبراين وقيادة الفارس ريان لي مور.

وقدمت "دايموند نكلس"، المنحدرة من نسل "سانت ماركس باسيليكا × برودينزيا"، أداءً قوياً أهلها لحصد لقب المهرات بزمن قدره 1:40:73 دقيقة، لتؤكد مكانة سباقات الإمارات جينيز الفرنسية كواحدة من أهم المحطات الكلاسيكية للمهور والمهرات في أوروبا.

وشهد الكرنفال الإماراتي الفرنسي حضوراً رسمياً مميزاً، تقدمه سعادة فهد سعيد محمد عبدالله الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة فيصل الرحماني، الأمين العام لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، حيث شاركا في تتويج أبطال سباق الكأس الغالية والفائزين في سباقي "الإمارات جينيز الفرنسي للمهور والمهرات"، وسط أجواء احتفالية جمعت الملاك والمدربين والفرسان المتوجين، وعكست الحضور الإماراتي البارز في واحد من أهم أيام السباقات على مضمار لونغ شامب.

وقال سعادة مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إنه ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل الكأس الغالية حضورها العالمي في كبرى ميادين الفروسية، حيث قدمت محطة فرنسا صورة مبهرة لانطلاقتها الأوروبية ضمن أمسية الإمارات جينيز الفرنسية في مضمار لونغ شامب.

وأضاف أنه بعد النجاح الكبير الذي تحقق في المحطة الأميركية ضمن أجواء ديربي كنتاكي، جاءت محطة فرنسا لتؤكد المكانة المرموقة للكأس الغالية، من خلال سباقات قوية ومثيرة شهدت مشاركة نخبة الخيول العربية، إلى جانب سباقات "الإمارات جينيز الفرنسي"، بما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره عالمياً.