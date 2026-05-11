"جودو الإمارات"يرفع رصيده إلى ميداليتين في ختام أستانا "جراند سلام"

أستانا في 11 مايو/ وام/ رفع منتخبنا الوطني للجودو رصيده إلى ميداليتين " فضية وبرونزية"، في ختام منافسات الوزن الثقيل ببطولة أستانا "جراند سلام" الكبرى التي نظمها اتحاد كازاخستان، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري.

وحصد اللاعب عمر معروف برونزية (فوق 100 كجم)، بعد مراحل تنافسية قوية في التصفيات، بدأت بتخطيه بطل كازاخستان كريك غالمجان، ثم بطل فرنسا تيمان ديابي، قبل أن يخسر أمام البطل الروسي العالمي إينال تاسويف.

يذكر أن منتخبنا الوطني افتتح مشوار مشاركته في البطولة بحصد الميدالية الفضية للاعبة بشيرات خرودي، في وزن تحت 52 كجم .

من جهة أخرى أعلن مجلس إدارة اتحاد الامارات الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، المشاركة في بطولة كأس طشقند للناشئين التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان يومي 28 و 29 مايو الجاري، بقائمة مؤلفة من 5 لاعبين هم مسعود المسماري ( تحت 55 كجم)، وأنس اليماحي (تحت 60 كجم)، وصقر العتيبي (تحت 66 كجم) وحميد المازمي (تحت 73 كجم) ويوسف العواد (تحت 81 كجم).