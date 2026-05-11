"مالية عجمان" تحصد شهادة عالمية في الابتكار المؤسسي

عجمان في 11 مايو/ وام/ حققت دائرة المالية في عجمان إنجازاً عالمياً نوعياً بحصولها على شهادة "المؤسسة الحكومية المبتكرة - ثلاث نجوم" الصادرة عن المعهد العالمي للابتكار، في خطوة تعكس التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في التميُّز المؤسسي والابتكار وتعزيز مكانة الإمارة ضمن الحكومات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الابتكار الحكومي.

جاء التتويج تقديراً لتطبيق الدائرة منهجيات متقدمة في إدارة الابتكار ضمن مختلف عملياتها وخدماتها، بما يعكس مستوى نضج ممارساتها المؤسسية، وحرصها على تطبيق أطر عالمية تسهم في تطوير الأداء واستدامته.

وتجسد هذه الشهادة تبنّي الدائرة إطار حوكمة متكامل يضمن مواءمة الابتكار مع توجهاتها الإستراتيجية، إلى جانب تطبيق أدوات الابتكار ومنهجياته، بما يعزز استمرارية التطوير وفق أرقى المعايير الدولية.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن هذا الإنجاز يعكس توجه الدائرة نحو اعتماد الابتكار كمنهج أساسي في تطوير العمل المالي الحكومي، مشيراً إلى أن الشهادة تمثل ثمرة لجهود مؤسسية متواصلة تهدف إلى إرساء منظومة مالية حكومية قائمة على الابتكار والاستدامة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا التقدير الدولي الذي يؤكد التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات في مجال الابتكار المؤسسي، ويعزز مساعيها نحو الارتقاء بمستوى كفاءة إدارة الموارد المالية، ورفع جودة الخدمات المقدّمة، ودعم التحوُّل نحو نموذج حكومي أكثر تطوراً واستباقية، ما يفضي إلى دعم التنافسية الاقتصادية وتحقيق الرّيادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيزعلى النتائج، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030.

وأوضح أن حصول الدائرة على تصنيف "ثلاث نجوم" يمثل محطة مهمة في مسيرتها نحو التميُّز المؤسسي، ويشكل دافعاً لمواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الابتكارية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمتعاملين والمجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة عجمان ودولة الإمارات، مشيداً بجهود كوادر الدائرة وفرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أكد عبدالرحمن سعيد قاسم، مدير مكتب الإستراتيجية وإدارة المشاريع، أن هذا الاعتماد يعكس تكامل منظومة الابتكار في الدائرة، من خلال ربطها بالأهداف الإستراتيجية وتطبيق منهجيات واضحة تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل دليلاً على نجاح الدائرة في تطوير بيئة عمل محفزة للابتكار، قائمة على أسس مؤسسية تضمن الاستدامة وتعزز الكفاءة في مختلف مجالات العمل الحكومي ودعم اتخاذ القرار القائم علي البيانات، مؤكدا مواصلة الدائرة العمل على تطوير الأدوات والحلول التي تواكب تطلّعات حكومة عجمان نحو الريادة والتميُّز.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة الدائرة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية ، واستكمالاً لما حققته سابقاً بحصولها على شهادة الآيزو"ISO 56002:2019" لنظام إدارة الابتكار، والتي أرست إطاراً مؤسسياً متقدماً أسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والتفكير المتجدد، وتعزيز بيئة عمل محفزة على الإبداع وتوليد الأفكار، بما ينعكس علي رفع كفاءة الأداء واستدامة التطوير داخل منظومة العمل المالي الحكومي.