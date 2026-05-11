شراكة بين "جامعة زايد" ومعهد إدارة المشاريع لتأهيل كفاءات المستقبل

دبي في 11 مايو/ وام/ وقعت جامعة زايد ومعهد إدارة المشاريع، مذكرة تفاهم إستراتيجية، تهدف إلى تعزيز قدرات إدارة المشاريع في الأوساط الأكاديمية والمهنية ودعم تطوير المهارات المستقبلية المطلوبة في بيئة عمل تشهد تسارعا في التحول الرقمي وتناميا في الاعتماد على المشاريع بمختلف القطاعات.

وتجمع الشراكة بين جامعة زايد بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في الابتكار التعليمي، ومعهد إدارة المشاريع الذي يعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع، في خطوة تستهدف دعم الابتكار والتطوير المهني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يسهم في إعداد كوادر وطنية وإقليمية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

وقّع مذكرة التفاهم، الأستاذ الدكتور كيفن هول مدير جامعة زايد، وهاني الشاذلي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع.

وتحدد المذكرة أطر التعاون لتطوير مبادرات تعليمية وتجارب تطبيقية تربط المعرفة الأكاديمية بالخبرات العملية، وتمكن الطلبة والمهنيين من الوصول إلى موارد تعليمية ومهنية متقدمة تدعم مساراتهم المستقبلية.

وبموجب المذكرة سيتعاون معهد إدارة المشاريع مع معهد التعليم المهني والتعلم المستمر بجامعة زايد، لتوفير شهادات مهنية معترف بها عالميا للمهنيين في دولة الإمارات والمنطقة، إلى جانب إتاحة فرص تطوير مهني متخصصة لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية تشمل الحصول على شهادات دولية وتجارب تعلم تطبيقية والتواصل مع شبكة عالمية من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع.

وأكد الأستاذ الدكتور كيفن هول ، أن الشراكة تعكس التزام جامعة زايد بتعزيز التعلم المستمر وربط التعليم الأكاديمي بالممارسات المهنية العالمية ، فيما أشار هاني الشاذلي إلى أن التعاون يسهم في إعداد كفاءات قادرة على قيادة التحول والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.