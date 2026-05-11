الدراج "بينوا" يهدي الإمارات للدراجات لقب سباق "جراند بري دو" في فرنسا

باريس في 11 مايو/ وام/ توج الفرنسي بينوا كوزنيفروي دراج فريق الإمارات - أكس ار جي، بلقب سباق جراند بري دو موربيهان في فرنسا، بعد أداء قوي وسبرينت مثالي التوقيت، ليمنح الفريق فوزه الـ 28 خلال الموسم الجاري.

وشهد السباق، الذي تم تنظيمه أمس وامتد لمسافة 190 كم حول بلومليك الفرنسية، وتيرة هجومية منذ الانطلاقة عبر تضاريس بريتاني المتعرجة، مع هجمات متكررة أدت إلى تقليص المجموعة الرئيسية تدريجياً، قبل أن تشتعل المنافسة في اللفات الأخيرة على صعود كوت دو كادودال الشهير.

ويعد هذا هو الفوز الأول لكوزنيفروي بقميص فريق الإمارات للدراجات بعد نتائجه المميزة في سباقي دي برابانتسه بايل وأمستل غولد هذا الموسم.