تعاون بين "الأمن السيبراني" و"بالو ألتو نتوركس" لتطوير منظومة سيبرانية ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 11 مايو/ وام/ أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة "بالو ألتو نتوركس"، اليوم، عن تعاونهما لتطوير منظومة أمن سيبراني رائدة عالمياً تتمتع بالمرونة وترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزية دولة الإمارات في مشهد الأمن السيبراني العالمي.

وقع الجانبان في أبوظبي مذكرة تفاهم إستراتيجية، تهدف إلى دعم تطوير قدرات سيبرانية فورية وطويلة المدى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، واتباع نهج استشرافي يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية وترسيخ الأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الشراكة تعكس الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في تعزيز قدراتها الوطنية بمجال الأمن السيبراني، وبناء منظومة رقمية مرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن المبادرات المشتركة تسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية، وتحفيز الابتكار، ودعم تطوير كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.

ويركز التعاون بين الجانبين على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل إنشاء مركز تميز للأمن السيبراني في دولة الإمارات ليكون منصة وطنية لتعزيز القدرات، ومحاكاة البيئات الرقمية، وتنفيذ العروض التقنية المشتركة.

كما يشمل التعاون تطوير الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني عبر برامج تعليمية متخصصة تستهدف الشباب والطلبة والمهنيين والقيادات، ودمجها ضمن المناهج الأكاديمية القائمة وأطر التدريب المتقدمة.

ويتضمن التعاون تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يوفر لفريق الاستجابة الوطني للحوادث السيبرانية "CERT" رؤية تشغيلية موحدة وقدرات متقدمة لرصد التهديدات والاستجابة لها.

وتشمل مجالات التعاون تقديم خدمات استشارية وأفضل الممارسات لدعم تطوير نهج “المرونة من خلال التصميم” والهندسة المرجعية الوطنية، بما يشمل أمن الحوسبة السحابية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والاستجابة للحوادث السيبرانية.

ويهدف الجانبان إلى استكشاف فرص البحث التطبيقي المشترك وحاضنات الابتكار والتعاون الأكاديمي في مجالات تشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتشفير ما بعد الكم وأمن المدن الذكية.

وقال الدكتور هيلموت رايزنغر الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "بالو ألتو نتوركس"، إن الشركة تتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات لتحديد مجالات الاهتمام المشترك ودعم رؤية الدولة نحو مستقبل رقمي آمن ومرن.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل فرصة لاستكشاف سبل توظيف القدرات المتقدمة في الأمن السيبراني لتعزيز الابتكار والمرونة ودعم النمو الاقتصادي.