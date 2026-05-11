كليات التقنية العليا توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية يغطي 17% من احتياجاتها من الكهرباء

دبي في 11 مايو/ وام/ وقعت كليات التقنية العليا، اتفاقية إستراتيجية، مع "ثري إيت سيكس" لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في عدد من فروع الكليات في أبوظبي ودبي والعين، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة ودعم توجهات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تركيب نحو 7000 لوح شمسي موزعة على ستة مواقع تابعة للكليات، بهدف توليد طاقة نظيفة تسهم في تشغيل مرافقها اليومية بكفاءة عالية. ومن المتوقع أن يغطي المشروع ما بين 16 و17 % من احتياجات الكليات من الكهرباء، بما يقلل الاعتماد على الشبكة العامة ويخفض تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خفض نحو 90 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة تشغيله، وهو ما يعادل إزالة نحو 21 ألف سيارة من الطرق لمدة عام كامل، أو الأثر البيئي لما يقارب 1.5 مليون شجرة في امتصاص الكربون.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشروع عند اكتماله 4.3 ميجاواط، مع توقعات بإنتاج نحو 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا.

وتم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 2.3 ميجاواط في أبريل 2026، فيما من المقرر استكمال المرحلة المتبقية بقدرة 2 ميجاواط خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأكد محمد النعيمي نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية نحو تبني حلول مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

من جانبه، قال أحمد الخياط رئيس مجلس إدارة شركة ثري إيت سيكس، إن المشروع يقدم نموذجا متكاملا لحلول الطاقة الشمسية يشمل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

وأضاف أن المشروع يسهم في دمج تقنيات الطاقة المتجددة ضمن البنية التحتية للكليات، إلى جانب توفير فرص تعليمية عملية للطلبة للاطلاع على تطبيقات الطاقة النظيفة ودعم البرامج الأكاديمية المرتبطة بالهندسة والابتكار.