"سالك" تحقق 728.9 مليون درهم إيرادات خلال الربع الأول

دبي في 11 مايو/ وام/ أعلنت شركة “سالك ش.م.ع”، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تحقيق إيرادات بلغت 728.9 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، بانخفاض 3.0% على أساس سنوي، مقارنة بـ751.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، فيما استقر صافي الربح عند 369.3 مليون درهم، مقارنة بـ370.6 مليون درهم، بتراجع طفيف نسبته 0.4%، وبهامش صافي ربح بلغ 50.7%.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 507.2 مليون درهم، بانخفاض 2.4% مقارنة بـ519.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، فيما ارتفع هامش هذه الأرباح إلى 69.6%، بزيادة 143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، و44 نقطة أساس على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات يعود أساساً إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال الفترة، بسبب الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر مارس، مع تعويض جزئي من نمو رسوم تفعيل بطاقات “سالك” ومصادر الإيرادات الإضافية.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات “سالك” 197.2 مليون رحلة خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض 6.4% مقارنة بـ210.8 مليون رحلة خلال الربع الأول من عام 2025، وبتراجع 12.1% مقارنة بـ224.3 مليون رحلة خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما بلغ إجمالي الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة، بانخفاض 7.7% سنوياً و13.6% ربعياً.

وسجلت رحلات أوقات الذروة، الخاضعة لتعرفة 6 دراهم، نحو 53.7 مليون رحلة، بنمو 36.6% على أساس سنوي، فيما بلغت الرحلات خارج أوقات الذروة، الخاضعة لتعرفة 4 دراهم، 75.9 مليون رحلة، بتراجع 29.4%، وبلغت رحلات فترة ما بعد منتصف الليل، المعفاة من الرسوم، 16.2 مليون رحلة، بنمو 44.6%.

وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.8 مليون حساب، وذلك بعد مرور 14 شهراً على تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025.

وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة “سالك”، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قدرة “سالك” على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامها المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

وقال إن “سالك” سجلت أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج الأعمال، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنمية مصادر الإيرادات الإضافية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتوظيف التقنيات المتقدمة.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة “سالك”، إن الشركة سجلت أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغت إيراداتها 728.9 مليون درهم، ووصل إجمالي عدد الرحلات إلى 197.2 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% إلى 2.8 مليون حساب، مع تسجيل هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69.6%.

وأضاف أن الشركة تواصل تطوير إستراتيجيتها بما يتجاوز نطاق أعمالها الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية، من خلال توسيع محفظة “سالك” الإلكترونية وتعزيز شراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع “إعمار مولز” و”باركونيك” و”ليفا”، والاتفاقية الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، والتعاون مع “Valtrans” لتمكين الدفع الرقمي لخدمات صف السيارات ابتداء من يونيو 2026.

وبلغت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 625.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ665.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض 6.0%، فيما بلغت إيرادات المخالفات 69.1 مليون درهم، بارتفاع 1.0%، وساهمت بنسبة 9.5% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2025.

وارتفعت إيرادات تفعيل بطاقات “سالك” بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مدعومة بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.4%، وأسهمت رسوم تفعيل البطاقات بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات.

وبلغ إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية 8 ملايين درهم، بزيادة 147% على أساس سنوي، بدعم من حلول مواقف السيارات ضمن الشراكات مع “إعمار مولز” و”باركونيك” ومطارات دبي، حيث تم دمج حلول “سالك” في أنظمة مواقف مباني المسافرين 1 و2 و3 ومبنى الشحن في مطار دبي الدولي اعتباراً من 22 يناير 2026، إلى جانب الزخم الإضافي في شراكة “سالك” مع مجموعة “ليفا”.

وسجلت الإيرادات الأخرى 22.1 مليون درهم، مقارنة بـ6 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع 265.6%، فيما بلغ صافي تكاليف التمويل 65.1 مليون درهم، بانخفاض 14.6% على أساس سنوي.

وبلغ الربح قبل احتساب الضرائب 405.8 مليون درهم، مقارنة بـ407.2 مليون درهم، بانخفاض طفيف 0.4%، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 0.0492 درهم، مقارنة بـ0.0494 درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت “سالك” تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 636.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة 1.6% مقارنة بـ626.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، وبهامش تدفق نقدي حر بلغ 87.3%، بزيادة 394 نقطة أساس مقارنة بـ83.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، و1,330 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق.

وبلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 636.5 مليون درهم، فيما بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية 508.1 مليون درهم، مقابل استخدام نقدي قدره 497.5 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية 46 مليون درهم، مقارنة بـ51.6 مليون درهم.

وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الأصول 8.430 مليار درهم في 31 مارس 2026، مقارنة بـ7.872 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، بارتفاع 7.1%، فيما بلغ النقد وما يعادله 1.612 مليار درهم، بزيادة 214.1% ربعياً و54.8% سنوياً.

وبلغ إجمالي المطلوبات 6.842 مليار درهم، مقارنة بـ6.653 مليار درهم في نهاية 2025، بزيادة 2.8%، فيما بلغت القروض طويلة الأجل والالتزامات المستحقة للأطراف ذات الصلة 5.833 مليار درهم، ومطلوبات العقود 408.5 مليون درهم، وحقوق الملكية 1.588 مليار درهم، بارتفاع 30.3% ربعياً و8.9% سنوياً.

وانخفض صافي الدين إلى 4.226 مليار درهم في نهاية مارس 2026، مقارنة بـ4.799 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2025، بتراجع 11.9%، فيما بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال آخر 12 شهراً 1.98 ضعف، مقارنة بـ 2.24 ضعف في نهاية الربع الرابع من 2025، وأقل من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

وسجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بلغ سالب 846 مليون درهم، بما يعادل 29.0% من الإيرادات السنوية للربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ20.5% في الربع الرابع من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابتين الجديدتين.

وفي إطار التوسع في مصادر الإيرادات الإضافية، وقعت “سالك” في أبريل 2026 اتفاقية شراكة إستراتيجية مع “Valtrans” لدمج محفظة “سالك” الإلكترونية كخيار دفع عبر أكثر من 100 موقع تديرها الشركة في الدولة، تشمل وجهات في قطاعات التجزئة والأعمال والترفيه.

كما وقعت “سالك” ومطارات دبي في يناير 2026 اتفاقية مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات ضمن مطار دبي الدولي، عبر مباني المسافرين 1 و2 و3 ومبنى الشحن، وتم تطبيق الخدمة اعتباراً من 22 يناير 2026.

وتواصل الشركة تعاونها مع “شنايدر إلكتريك” و”Vcharge” لتشغيل شبكة شحن المركبات الكهربائية من الجيل التالي، والمتوقع طرحها اعتباراً من الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب التعاون مع مجموعة “إينوك” لتقديم حلول دفع للوقود والخدمات الأخرى، مع توقع تنفيذ مرحلة تجريبية في 4 إلى 5 محطات خلال النصف الثاني من عام 2026.

كما وسعت “سالك” شراكتها مع “باركونيك” من خلال اتفاقية مدتها خمس سنوات، مع بدء العمليات التشغيلية في أكثر من 150 موقعاً من أصل أكثر من 200 موقع ضمن محفظة “باركونيك”، فيما سجلت شراكتها مع “ليفا” للتأمين على السيارات نمواً في الإيرادات بنسبة 58% على أساس ربع سنوي.

وفي نوفمبر 2025، رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لشركة “سالك” من “A-” إلى “A”، فيما أكدت وكالة “موديز” في ديسمبر 2025 التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند “A3”.

وعلى مستوى الموارد البشرية، ارتفع عدد موظفي “سالك” بدوام كامل بنسبة 11.1% على أساس سنوي ليصل إلى 60 موظفاً، وبلغ عدد الجنسيات ضمن القوى العاملة 14 جنسية مقارنة بـ12 جنسية قبل عام، فيما ارتفعت نسبة التوطين إلى 35% مقارنة بـ29.6%، وبلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 23.3% مقارنة بـ20.4% قبل عام.