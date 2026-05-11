نهيان بن مبارك يحضر أفراح النعيمي والشامسي في العين

العين في 11 مايو/ وام/ حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة السيد علي محمد علي القرطاس النعيمي، بمناسبة زفاف نجله "محمد" إلى كريمة السيد سيف محمد سهيل خويكم الشامسي ، وذلك في مجلس الجفير بمدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضًا من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.