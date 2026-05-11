"تريندز" يختتم مشاركته في "الرباط الدولي للنشر والكتاب"

الرباط في 11 مايو/ وام/ اختتمت مجموعة "تريندز"، عبر مكتبها الافتراضي في المغرب، مشاركتها في النسخة الحادية والثلاثين من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026، والذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 30 أبريل الماضي حتى 10 مايو الجاري في فضاء OLM السويسي بالعاصمة المغربية الرباط.

وضم جناح "تريندز" في المعرض، للعام الثاني على التوالي، مجموعة متنوعة من الإصدارات البحثية التي تناقش قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وتكنولوجية وبيئية، واستقطب أعداداً كبيرة من جمهور المعرض الذين تعرفوا على ما تقدمه المجموعة من سلاسل علمية وبحوث ودراسات تغطي مختلف المجالات.

وناقش باحثو مجموعة «تريندز»، خلال المعرض، آليات الشراكة الثقافية والمعرفية مع عدد من مسؤولي الأجنحة الدولية في المعرض، بما يخدم المعرفة الهادفة والمستدامة.

وجاءت مشاركة المجموعة في إطار الحرص على المشاركة في مختلف معارض الكتاب الإقليمية والدولية بهدف نشر العلم والمعرفة، والمساهمة في رفد القراء بمحتوى علمي رصين يفتح الآفاق أمام العقول لاستشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنعه، حيث شهد جناح تريندز إقبالاً واسعاً من المفكرين والباحثين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالثقافة والفكر، واطلعوا على الإصدارات النوعية وخدمات المجموعة البحثية والتدريبية والاستشارية.

وقالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في "تريندز"، إن المشاركة في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب للمرة الثانية فتحت آفاقاً جديدة ومساحات أوسع للحوار الفكري الفاعل، وشكلت منصة ثقافية كبرى للتواصل مع الآخرين ومد جسور التعاون، ونافذة واسعة لاطلاع الجمهور عبرها على نتاج "تريندز" البحثي الذي يستشرف المستقبل بالمعرفة.

وذكرت أن المجموعة، عبر مكتبه الافتراضي في المغرب، أطلقت على هامش مشاركتها في المعرض ثلاثة إصدارات بحثية جديدة ، إضافة إلى تنظيم ندوة علمية كبرى تحت عنوان "التربية والتعليم في زمن الذكاء الاصطناعي.. فرص واعدة أم تحديات أخلاقية؟".