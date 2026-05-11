"الرمز" تطلق "أرام كابيتال" لإدارة الأصول في "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 11 مايو/ وام/ أعلنت شركة "الرمز" للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن إطلاق شركتها "أرام كابيتال بارتنرز المحدودة"، وهي شركة إدارة أصول مرخّصة ومنظمة في "أبوظبي العالمي".

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تغطي "أرام كابيتال" أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال ظافر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة "الرمز"، إن إطلاق "أرام كابيتال" يعكس طموح "الرمز" لبناء منظومة خدمات مالية أكثر تكاملاً واستشرافاً للمستقبل.

من جانبه أشار حازم بن قاسم، رئيس مجلس إدارة "أرام كابيتال"، إلى أن استمرار نضج أسواق رأس المال في المنطقة يخلق طلباً متزايداً على المنصات الاستثمارية القائمة على الأبحاث.