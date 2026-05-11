1.43 مليار درهم أرباح "بن غاطي" في الربع الأول

دبي في 11 مايو /وام/ سجلت "بن غاطي القابضة المحدودة"، صافي أرباح 1.43 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 73%، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 4.39 مليار درهم بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.83 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 83%.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 32.87 مليار درهم، بينما وصلت السيولة النقدية إلى 9.9 مليار درهم.

وخلال الربع الأول، حققت "بن غاطي القابضة" مبيعات بقيمة 5.88 مليار درهم عبر بيع أكثر من 4000 وحدة عقارية، إلى جانب إطلاق خمسة مشاريع جديدة بقيمة تطويرية بلغت 8.58 مليار درهم تضم 4696 وحدة، كما بلغ حجم المشاريع قيد التطوير نحو 52 مليار درهم، مع رصيد مبيعات متراكمة يقارب 16 مليار درهم وإيرادات مستقبلية متوقعة بنحو 18 مليار درهم.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أداءنا يؤكد قوة نموذج أعمالنا، ولا تزال دبي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية بفضل بيئتها التنظيمية المرنة واستراتيجياتها الاقتصادية طويلة الأمد واستمرار تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وأكد شهزاد جناب، المدير المالي للشركة، أن إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار ساهم في تعزيز هيكل رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين الإقليميين والدوليين.