غرف دبي تبحث مع "المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تشجيانغ" تعزيز التجارة البينية

دبي في 11 مايو/ وام/ عقدت غرف دبي، اليوم، اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تشجيانغ، لبحث فرص تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين وذلك بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتشين جينزهونغ، رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تشجيانغ.

ناقش الطرفان سبل الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي توفر فرصاً واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وأبرزها الاقتصاد الرقمي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إننا نلتزم بتعزيز جسور التعاون مع مختلف المقاطعات الصينية، بما فيها مقاطعة تشجيانغ، من خلال دعم قنوات التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتسهيل تدفق الاستثمارات، بما يسهم في خلق فرص جديدة للشراكات الاستراتيجية، ويدعم نمو التجارة البينية، ويعزز تنافسية الشركات في كلا السوقين.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرف مع مختلف الجهات الصينية، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي بين الجانبين، ويعتبر إقليم تشجيانغ رابع أكبر اقتصاد في الصين.