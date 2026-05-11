مدينة دبي الصناعية و"اسنت لصناعات الحديد" توقعان اتفاقية توسعة باستثمارات 120 مليون درهم

دبي في 11 مايو/ وام/ أعلنت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة اسنت لصناعات الحديد، إحدى أكبر شركات تصنيع وتوريد الهياكل الفولاذية في دولة الإمارات، بهدف توسيع نطاق عمليات الشركة وتعزيز قدراتها التصنيعية لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق العالمية.

وكشفت شركة اسنت لصناعات الحديد عن استثمار إضافي بقيمة 120 مليون درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 ملايين درهم.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع التوسعة في إضافة نحو 2.2 مليون قدم مربع من المساحات الصناعية الجديدة، ما يرفع إجمالي المساحات التي تشغلها الشركة داخل مدينة دبي الصناعية إلى نحو 5.1 مليون قدم مربع، بما يعزز مكانة المدينة كإحدى أبرز الوجهات الصناعية المتخصصة في تصنيع الفولاذ على مستوى المنطقة.

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن التوسعة الجديدة تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها مدينة دبي الصناعية من قبل كبرى الشركات الصناعية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المتطورة والموقع الإستراتيجي للمدينة يدعمان نمو الشركات الصناعية وتعزيز حضورها ضمن سلاسل التوريد العالمية، بما ينسجم مع “مشروع 300 مليار” وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ومن المنتظر أن يدخل المصنع الجديد حيز التشغيل الكامل بحلول الربع الثاني من عام 2028، مع رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من نحو 100 ألف طن سنويا إلى 130 ألف طن سنويا، لتلبية الطلب العالمي على مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وقال نيال وكونيل، المدير العام لشركة اسنت لصناعات الحديد، إن التوسعة الجديدة تؤكد التزام الشركة بتطوير قدراتها الهندسية والتصنيعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن المصنع الجديد سيعتمد أحدث تقنيات التصنيع الرقمي وأنظمة التلحيم الآلي والقطع بالليزر، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والتصنيع المسؤول.