تعاون بين "نيويورك أبوظبي" ومنتدى "ثروات" للشركات العائلية

أبوظبي في 11 مايو / وام / أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن تعاونها مع منتدى ثروات للشركات العائلية في المشروع البحثي المشترك "تاريخ الشركات العائلية".

وأثمر المشروع عن وصول مجموعة "سلسلة إرث التجارة" إلى 100 مقالة توثق تواريخ الشركات العائلية في المنطقة.

وتتناول المقالات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية قصص حياة المؤسسين لهذه الشركات، متتبعة بدايات مشاريعهم الريادية المبكرة وتطور شركاتهم على مدى العقود، ومن خلال نشر هذه القصص باللغة العربية، يعزز المشروع رسالته التي تهدف إلى حفظ التراث الإقليمي.

ويجمع المشروع البحثي المشترك بين الخبرات الأكاديمية و خبرات قطاعات الأعمال لتوثيق الأثر التاريخي للشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وتوفر مجموعة المقالات مداخل متعددة للباحثين ورواد الأعمال لاستكشاف رحلات المؤسسين والفرص التي اغتنموها في بيئات مختلفة، وتشمل السلسلة مقالات عن مسيرات شركات عائلية تأسست بين عامي 1830 و1994.وتتوفر المقالات عبر بوابة إلكترونية مزودة بنظام تصفح يتيح للقراء سهولة الوصول إلى المحتوى واستكشافه.

وقال مارتن كليمكي، أستاذ مشارك في التاريخ ونائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي: "من خلال التعاون، توظف الجامعة خبراتها البحثية في مشروع يوثق ويحفظ جزءاً أساسياً من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، ومن خلال توثيق هذه الرحلات الريادية وإتاحتها لجمهور أوسع باللغة العربية، فإن المبادرة لا تسهم فقط في تعزيز الفهم الأكاديمي، بل توفر أيضًا رؤى قيّمة للأجيال الحالية والأجيال القادمة من قادة الأعمال".

وقالت فريدة العجمي المديرة العامة لمنتدى ثروات للشركات العائلية: "تمثل هذه المجموعة من القصص أول سلسلة عالمية توثق بشكل منهجي رحلات تأسيس الشركات العائلية في المنطقة، وتكتسب الرؤى المستخلصة من هذه السرديات أهمية كبيرة بالنسبة لقادة الشركات العائلية ورواد الأعمال اليوم، إذ تبرز كيف يمكن للعوامل الشخصية والخارجية أن تسهم في تحقيق النجاح، وفي الوقت ذاته أن تشكل تحدياً لاستدامة الأعمال على المدى الطويل.