السباق إلى دبي.. بريملال يحطم رقم تايغر وودز ويحقق إنجازاً تاريخياً

برشلونة في 11 مايو/ وام / حقق الجنوب أفريقي يوراف بريملال، إنجازاً لافتاً بتسجيل أكبر فارق في عدد الضربات للاعب فائز في أول تتويج له ضمن جولة دي بي ورلد للجولف، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة إستريا دام كتالونيا، التي اختتمت ،أمس، في مدينة برشلونة الإسبانية، ضمن منافسات "السباق إلى دبي"، وسط صراع متواصل بين نخبة لاعبي العالم لحجز مقاعد التأهل إلى النهائيات المقررة في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.

وقدم بريملال، البالغ من العمر 22 عاماً، أداءً استثنائياً أنهى معه البطولة برصيد 28 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق 14 ضربة كاملة عن مواطنه شون نوريس الذي حل في المركز الثاني برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحطم بذلك الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأسطورة الأمريكي تايغر وودز، الذي فاز بأول ألقابه في جولة دي بي ورلد عام 1997 بفارق 11 ضربة في بطولة الماسترز.

كما نجح بريملال في تسجيل رقم قياسي جديد لأقل عدد من الضربات على ملعب نادي إل برات للجولف في برشلونة، بعدما حقق 9 ضربات تحت المعدل في كل من الجولتين الثالثة والرابعة، في أداء مميز للاعب يشارك في البطولة التاسعة فقط في مسيرته بالجولة.

وبفضل التتويج، حصد بريملال 585 نقطة دفعة واحدة، ليتقدم 131 مركزاً ويصل إلى المركز 26 في تصنيف "السباق إلى دبي"، بإجمالي 650 نقطة حتى الآن.

وقال بريملال: "لا أجد الكلمات للتعبير عن هذا الإنجاز. لقد عملت بجد للوصول إلى هذه المرحلة، ويسعدني أن أرى ثمرة هذا الجهد. الأشهر الماضية كانت مليئة بالتحديات، لكنني سعيت لتطوير نفسي والوصول إلى هذا المستوى، وهو حلم تحقق".

وتُعد بطولة كتالونيا أولى بطولات "السلسلة الأوروبية" هذا الموسم، والمحطة رقم 18 في أجندة الجولة، التي ستواصل جولتها العالمية تحت مظلة "السباق إلى دبي" عبر ما لا يقل عن 42 بطولة تقام في 25 دولة حول العالم.