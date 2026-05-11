قيادات حكومية في عجمان تطلع على منظومة دبي للمرونة

عجمان في 11 مايو/ وام/ زار عدد من القيادات الحكومية في حكومة عجمان الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، للاطلاع على تجربة دبي الرائدة في مجالات إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال، والمتمثلة في منظومة عمل "مركز دبي للمرونة"، وذلك في إطار تعزيز التكامل الحكومي وتبادل أفضل الممارسات والخبرات المؤسسية. وتأتي الزيارة ضمن برنامج المعارف الاستراتيجية لعام 2026، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان.

واطّلع المشاركون خلال الزيارة، على سلسلة من المحاور المعرفية والتطبيقية التي استعرضت الأطر والمبادرات العالمية للمرونة، والرحلة التاريخية لتأسيس المركز وتطوره، إلى جانب التعريف بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وشبكة المدن المرنة، والتحول من إدارة المخاطر والأزمات إلى مفهوم المرونة الشاملة، ومفهوم المرونة المؤسسية، وآليات تقييم المخاطر وتحديد أولويات المرونة.

كما تناولت الزيارة نهج إمارة دبي في تعزيز المرونة والاستباقية، وإدارة الأزمات، وإنشاء المركز والأهداف الاستراتيجية المرتبطة به، إضافة إلى استعراض اختصاصات المركز وأدواره الرئيسية، وهيكله التنظيمي، وآليات إدارة الأحداث الجيوسياسية، ومستويات الطوارئ ودرجات الجاهزية والاستنفار، وأولويات استراتيجية دبي المرنة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية إلى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، للاطلاع على آليات إدارة العمليات والتعامل مع الحالات الطارئة، ومنهجيات التنسيق والاستجابة، ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الظروف.