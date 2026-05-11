الفجيرة للتنس تنطلق بمشاركة عشرات اللاعبين

الفجيرة في 11 مايو/ وام/ انطلقت في بنادي الفجيرة للتنس، منافسات بطولة مهرجان الفجيرة المحلية والتصنيفية وذلك بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس، بمشاركة واسعة من اللاعبين من كلا الجنسين .

وتشهد البطولة مشاركة 170 لاعباً ولاعبة يتنافسون ضمن فئات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إضافة إلى فئات الرجال والسيدات والكبار . وتُعد البطولة ثاني أكبر بطولة على مستوى الدولة بعد بطولة الحبتور، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققته في نسختها الأولى.

وتقام البطولة برعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي ، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، في خطوة تعزز من انتشار اللعبة ودعم المواهب الرياضية.

وتُقام لأول مرة في الفجيرة بهدف نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، حيث كشفت عن العديد من المهارات الواعدة، مستفيدة من البنية التحتية المتميزة لنادي تنس الفجيرة، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي أضفى على الحدث طابعاً مميزاً