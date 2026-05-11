حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد

الشارقة في 11 مايو/ وام/ ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد الذي عقد في مقرها اليوم .

وأكد سموه أن جامعة الذيد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة و أن المنجزات المحققة في الوقت الحالي تُعد سريعة ومبكرة في مختلف التخصصات الزراعية أو البيطرية أو البرامج التي تقدمها الجامعة لطلبتها، ما يؤكد على قوة وجودة البرامج الأكاديمية في الجامعة وتفوق الطلبة في التحصيل العلمي والبحثي.

وأشار سمو رئيس جامعة الذيد إلى أن الجامعات في إمارة الشارقة لم تبدأ من الصفر، وإنما سعت إلى الاستفادة من البرامج التخصصية المقدمة في كبرى الجامعات العالمية ذات المستوى الأكاديمي والمعرفي المتقدم، والتي حقق طلبتها نتائج متميزة، وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات الأكاديمية واستقطاب البرامج المعتمدة دولياً، لتواصل جامعات الشارقة تطوير هذه البرامج والبناء عليها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وينعكس إيجاباً على البحوث العلمية للطلبة والطالبات وجودة مخرجات التعليم العالي.

وشدد سموه على ضرورة الارتقاء المستمر بالعملية التعليمية، والبحث الدائم عن أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية للوصول إلى المعرفة المتكاملة وتحقيق أفضل النتائج، موضحاً أن جامعات الشارقة بلغت مستوى متقدما بين المؤسسات التعليمية في المنطقة، من خلال جودة البحوث العلمية المنشورة وتقييمها من قبل الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة، إضافة إلى ما حققته من حضور أكاديمي وبحثي متميز، وإسهامها في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة لخدمة مختلف القطاعات الحيوية ودعم خطط التنمية المستقبلية.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بالخطط التطويرية في الجوانب الإدارية والتعليمية في الجامعة، ومتابعة أداء عمل اللجان المختلفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم توجهات الجامعة المستقبلية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

واستعرض المجلس منجزات جامعة الذيد خلال الفترة الماضية، والتي شملت تطوير البنية التحتية التعليمية والتطبيقية للبرامج الأكاديمية، أبرزها العيادة البيطرية المتنقلة، والمزرعة الذكية، إلى جانب تعزيز البيئة التعليمية الداعمة للطلبة وتوفير مرافق وتجهيزات حديثة تسهم في رفع كفاءة التدريب العملي والبحثي، بما يواكب توجهات الجامعة في إعداد كوادر متخصصة قادرة على خدمة القطاعات الزراعية والبيطرية وتحقيق مستهدفات الاستدامة والأمن الغذائي.

وناقش المجلس مجالات التعاون بين جامعة الذيد وعدد من الجامعات العالمية المرموقة بهدف تطوير وطرح برامج ثنائية في تخصصات نوعية، بالإضافة إلى عرض البرامج التدريبية الصيفية للطلبة، ومنها برنامج التدريب الصيفي لطلبة كلية الزراعة في الجامعة الملكية للزراعة في المملكة المتحدة خلال صيف 2026.

واستعرضت الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مدير جامعة الذيد موجزاً لأبرز إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية، متناولة اعتماد مركز تطوير المهارات كمركز تطوير مهني من قبل مؤسسة التطوير المهني المعتمد في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منجزات البحث العلمي لجامعة الذيد خلال العام الأكاديمي.

واطلع المجلس على نتائج التقارير الخاصة باللجان المالية والأكاديمية والتدقيق الداخلي والالتزام، ولجنة تنمية الموارد المالية، والتي تعكس أعمالها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريسية والبحثية والإدارية.

وعلى هامش الاجتماع، زار صاحب السمو رئيس جامعة الذيد المعرض الطلابي الذي يستعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات البحثية والابتكارية وتتناول قضايا الاستدامة والأمن الغذائي والصحة البيطرية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الزراعي والحيواني. واستمع سموه إلى شرح حول المشاريع المتنوعة التي تتناول الابتكارات لتحسين جودة التربة وتقليل استهلاك المياه، وحلول لمعالجة تلف المحاصيل بعد الحصاد باستخدام مواد طبيعية، إضافة إلى أنظمة زراعية مستدامة تجمع بين تربية الأسماك والزراعة العمودية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وتعرف سموه على المبادرات التوعوية والأكاديمية في مجالات الطب البيطري والصحة العامة، شملت التوعية بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية وأثرها على صحة الإنسان والحيوان، إلى جانب عرض تقنيات تعليمية حديثة تستخدم في تدريب الطلبة داخل المختبرات، مثل تقنيات المحاكاة والأشعة والنماذج ثلاثية الأبعاد، مطلعاً على مشاريع ومشاركات طلابية متميزة تعكس مستوى الطلبة العلمي والبحثي، وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب التطورات العلمية الحديثة.

وشاهد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد نموذج العيادة البيطرية المتنقلة، والتي تهدف إلى تعزيز التعليم التطبيقي والتميز العلمي والمبادرات الأكاديمية المرتبطة بخدمة المجتمع في جامعة الذيد، إلى جانب التزامها بتطوير التعليم البيطري العملي الذي يربط التعلم الأكاديمي بالخبرة المهنية الواقعية وخدمة المجتمع.

وتعرف سموه على مواصفات العيادة البيطرية المتنقلة والتي ستسهم في تطوير الوعي السريري لدى الطلبة، وتعزيز مهاراتهم في التواصل المهني، وبناء ثقتهم في التعامل مع الحيوانات، وترسيخ الممارسة الأخلاقية، وفهم احتياجات المجتمع في المجال البيطري، بالإضافة إلى دعم رسالة كلية الطب البيطري في إعداد خريجين مؤهلين مهنياً ومدركين لمسؤولياتهم تجاه الحيوانات والملاك وجهات العمل والمجتمع.

واطلع صاحب السمو رئيس جامعة الذيد على المشروعات التطويرية والتوسعة للجامعة على مستوى المرافق والجداول الزمنية لانتهائها، مشاهداً مجسماً ثلاثي الأبعاد يضم المباني التي جرى تنفيذها والمباني المستقبلية، والمباني التي يجري تشييدها في الجامعة وتضم مسرح يسع 1000 شخص مجهز بأحدث التقنيات المتقدمة ومرافق تخدم مستخدميه من قاعات متعددة الاستخدام وقاعات وورش. كما شاهد سموه المخططات التفصيلية الخاصة بمسجد الجامعة الذي يتكون من مصلى للرجال يستوعب 1400 مصلٍ، ودورات مياه ومواضئ، فيما يضم مصلى للنساء بسعة 450 مصلية.

وتعرف سموه على تفاصيل مبنى المختبرات الزراعية في جامعة الذيد الذي يضم 4 مختبرات زراعية ومختبر للبذور وصوبتين زراعيتين، والعديد من المرافق التي تساهم في دعم البحث العلمي والتدريب العملي للطلبة، بما يعزز مهاراتهم التطبيقية في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي يستفيد منها الطلبة الدارسين مثل زيادة سعة مواقف السيارات بإضافة 640 موقفا مظللا.

وانتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى معرض مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" والذي استعرض باقة من المنتجات الغذائية العضوية، إلى جانب الكشف عن منتجات جديدة سيتم طرحها في الأسواق المحلية خلال الأيام المقبلة، مثل: حليب مليحة المجفف، وجبن الموزاريلا، وجنين القمح، وحبوب الهريس العضوي، والمثلجات العضوية، وحليب قليل الدسم، ولبن قليل الدسم، ورقائق الحبوب بالعسل، ورقائق الحبوب الكاملة الأصلية، ورقائق حبوب بالشوكولاتة، ورقائق الحبوب بالتوت الأحمر، إضافة إلى شوكولاتة "قند" الفاخرة.

كما كشفت المؤسسة عن استعدادها لإطلاق حليب عالي البروتين مخصص للرياضيين، بنسبة بروتين تصل إلى 43%، وعسل الزهور الصحراوية "زهرة السامر"، وهو نوع جديد من أعسال الفاية، ويأتي هذا الطرح دعماً لسلاسل إنتاج الغذاء المحلي، من خلال خطة طموحة لطرح نحو 140 منتجاً غذائياً عضوياً في الأسواق الإماراتية خلال العامين الحالي والمقبل، بما يُعزّز توجهات الدولة نحو الاكتفاء الغذائي، والتنمية المستدامة.

رافق سموه خلال الجولة كل من: معالي الدكتورة آمنه بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسلطان بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات، وعائشة راشد ديماس رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مدير جامعة الذيد، والدكتور سالم زايد الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا بالشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور خلفان خميس الرزي الشامسي مساعد العمادة للبحث العلمي بكلية شرطة أبوظبي، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.